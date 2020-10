Music Fund et Bozar organisent une récolte solidaire d'instruments de musique - Tuba, trompette,... Clarinette, trompette, hautbois ou encore basson. Ces instruments de musique traînent peut-être dans un coin de votre grenier ou dans votre cave. Et si vous alliez y jeter un oeil ? Parce ce samedi 10 octobre à Bozar, tubas, flûtes ou saxos sont aussi les bienvenus ! C’est Bozar qui aide l’association Music Fund à organiser une grande collecte d’instruments à vent à destination des fanfares et écoles de musique que Music Fund soutient en République démocratique du Congo et en Haïti. On apporte quoi ? Les instruments de musique que vous n’utilisez plus, peu importe leur état. Ils seront réparés et envoyer dans des écoles de musique partenaires de Music Fund de RDC et en Haïti. A quoi ça sert ? Active en RDC et en Haïti depuis près de 8 ans, Music Fund souhaite, par la collecte organisée à BOZAR, répondre à un besoin croissant d’instruments à vents émanant de ses projets partenaires: l’Espace Masolo (Kinshasa, République Démocratique du Congo) et le Cemuchca (Cap-Haïtien, Haïti). Ces deux structures comptent dans leurs rangs de talentueux réparateurs formés grâce à Music Fund. Les instruments récoltés lors de la collecte seront envoyés pour révision dans leurs ateliers, avant de rejoindre les fanfares de l’Espace Masolo et du Cemuchca. Le don d’instruments et la promotion de la musique aident à reconstruire des sociétés où la violence est trop souvent le lot quotidien. Bien sûr, la pratique et l’éducation musicales ne suffisent pas à prévenir des conflits ni à promouvoir le développement économique. Cependant, grâce à l’expérience acquise dans des régions difficiles (et où les instruments de musique en bon état sont rares), Music Fund constate qu’un enseignement musical bien structuré permet de mettre l’accent sur la culture et non plus sur les difficultés liées à la guerre ou à la pauvreté. Depuis sa création en 2006, l’asbl a soutenu treize projets partenaires en Palestine, Israël, Mozambique, RD Congo, Maroc et Haïti mais aussi en Belgique. Elle a aussi pu installer dix ateliers de réparation et permettre la formation de 21 techniciens-réparateurs d’instruments. Ce sont autant de jeunes qui voient ainsi leur avenir en couleur et qui peuvent partager leur passion car pas moins de 6527 instruments ont été collectés dont 3333 réparés puis offerts. Envie d’en savoir plus ? Lukas Pairon, le fondateur de l’Association Music Fund, est au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Ne laissez donc plus la flûte traversière de votre enfance dans un carton… Donnez-le ! INFOS PRATIQUES: Récolte solidaire d'instruments de musique Samedi 10 octobre Entre 12h et 18h Sur le site de BOZAR https://www.cathobel.be/tag/bozar/