MPLI, une artiste bruxelloise d’adoption qui débarque sur toutes les plateformes musicales

MPLI, une artiste bruxelloise d’adoption débarque sur toutes les plateformes musicales - Maé... Retour sur le parcours d’une artiste bruxelloise qui est passée par la case The Voice Belgique. De Maéva à MPLI Elle s’appelle Maéva Fiston et sa voix fait des ravages sur toutes les plateformes musicales. C’est en 2016 que cette jeune candidate poussait la chansonnette sur le plateau de l’émission The Voice Belgique - saison 5. Cette aventure lui a ainsi ouvert les portes de la télévision puisqu’elle est devenue le visage officiel de OUFtivi, la chaîne jeunesse de la RTBF. Durant les deux années qui ont suivi, Maéva a géré de front son job de présentatrice, ses études à l’ULB et ses activités musicales, notamment comme choriste pour l’artiste belge Leo Fifty Five. Depuis, notre autrice-compositrice a pris son envol et a accouché d’un single intitulé “Dans ma bulle”. Maéva est ainsi devenue MPLI, à savoir Maé Pour Les Intimes. C’est une façon pour Maé de se livrer et de se confier en musique à ses fans. “J’adore écrire et visiblement c’est plus facile pour moi de m’exprimer en chanson.” Aujourd’hui, MPLI est une jeune artiste mature qui s’assume en tant qu’artiste mais aussi en tant que femme sensuelle et sensible. Ses textes sont le reflet de son parcours, de ses histoires et parfois de ses mésaventures qui ont fait d’elle cette autrice-compositrice drôle et touchante, au caractère bien trempé. Dorénavant, MPLI vous invite à partager de purs moments d’intimité avec elle sur son tout nouvel EP. Envie d’en savoir plus ? Ecoutez le #REPLAY de Vivacité ! MPLI était l’invitée de Julie VanH ce matin dans Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: Chaîne YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC-_J1ZUxx_3GvUC3Qb4MjEg