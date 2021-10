« Mozart versus Mozart », un spectacle d'humour musical

Il va faire mauvais tout le weekend ! Si on restait bien au chaud à écouter ou plutôt à regarder l’histoire de ‘Mozart’ ?

Pour comprendre qui est le célèbre Wolfgang Amadeus Mozart, Christophe Gillis et sa fille Juliette vous retrouvent pour un spectacle d’humour musical “Mozart versus Mozart”. Une idée originale née pendant la crise sanitaire et ses (trop) nombreux confinements.

Un spectacle familial

On a profité du 2ème confinement pour remettre en route un spectacle créé en 2006 pour les 250 ans de l’année Mozart.

Une version exclusivement familiale avec les Gillis qui prend vie sur scène en fin de semaine au Centre Culturel d'Auderghem.

L’histoire revisitée

Il était une fois un papa musicien professionnel de haut vol. Léopold Mozart avait un nom, un prénom, une réputation et… un fils ! La naissance de Wolfgang Amadeus a tout changé pour ce père talentueux. Du jour au lendemain, le jeune Mozart vole la vedette à son papa qui en a un peu ras-le-bol et devient ainsi l’agent de ce chouette petit bout de musicien. C’est dans ce contexte historico-comique que les Mozart père et fils vous racontent la grande et la petite histoire de Wolfgang Amadeus Mozart.

Le casting

Sur scène, les Mozart père et fils sont accompagnés par un orchestre à cordes en grande tenue d’époque. Pour ce faire, c’est tout le clan Gillis qui s’y colle. Une chose est sûre: chez les Gillis, tout le monde s’implique à fond, y compris Maman Gillis qui gère l’agenda et l’accompagnement au quotidien de cette belle et jolie troupe créative.

Wolfgang Amadeus Mozart : Juliette Gillis - Violon, chant, claquettes

Léopold Mozart : Christophe Gillis - Violon, trompette, piano, flûte, clarinette

Musiciens à la Cour de Vienne : Valentin Gillis - Violon, saxophone & Martin Gillis - Contrebasse.

La bonne nouvelle, c’est que “Mozart versus Mozart” est accessible dès 8 ans.

Léopold Mozart et Wolfgang Amadeus Mozart aka Christophe et Juliette Gillis étaient nos invités ce mercredi dans Bruxelles Matin au micro de Julie VanH. Nous, on a adoré ! Allez les voir sur scène, c’est une très belle façon de démêler le vrai du faux dans l’Histoire de ce cher Mozart.