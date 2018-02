Montez à bord du bus du Turpitour!

Vous prenez peut-être le bus ce matin pour vous rendre au travail ou à l’ecole… Un trajet à regarder votre écran de smartphone pour jouer à Candycrush ou à réviser vos temps primitifs en neerlandais… Oui, ca, c’est en semaine! Mais le samedi, y a un bus pas comme les autres qui roule a Bruxelles!

Il s’agit du bus du Turpitour! A son bord: les acteurs, Jean-Michel Briou et Bernard Melchior Bien décidés à faire redécouvrir Bruxelles autrement en proposant un parcours à la fois touristique et satirique à base de turpitude...

Il s’agit d'une visite de Bruxelles en bus dans lequel les 2 comédiens, Jean-Michel Briou et Bernard Melchior, décrivent en textes et chansons les étrangetés historiques, absurdités politiques, aberrations urbaines, magouilles et scandales. Un spectacle destiné aux Bruxellois qui croient connaître leur ville, aux Wallons compatissants et aux touristes francophones qui désespèrent de jamais comprendre le fonctionnement de la Belgique.

Conçu à la fois comme une visite guidée et comme un show, le Turpitour donne la parole au guide qui amuse le public à propos de la complexité belge, avec ses sempiternelles querelles, ses décisions tarabiscotées et ses combines peu reluisantes. Le but: nous faire rire de la turpitude bruxelloise.

INFOS PRATIQUES:

Le tour est accessible au public tous les samedis et dimanches à 10h30 & 14h30.

http://www.turpitour.be/