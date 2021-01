Michael Dufour se la joue Cupidon dans votre jardin - Réservez votre spectacle de Saint-Valentin -... C’est peut-être une solution à la crise ou tout simplement un moyen de survivre à la pandémie qui nous touche, mais une chose est sûre: les artistes cherchent en permanence à se renouveler. Si le théâtre et les spectacles vous manquent, sachez que - malgré le contexte actuel - un comédien a trouvé un subterfuge pour vous ! Nous, on trouve l’idée géniale et on a envie de la partager avec vous… Cet artiste ingénieux, c’est Michaël Dufour. Cet habitué des salles bondées a créé “Côté cour et jardin!”. “Je voulais trouver une solution pour pouvoir enfin jouer devant les gens.” Il s’agit d’un spectacle vu de votre fenêtre. Les règles de distanciation sociale et d’hygiène sont ainsi respectées pour le plus grand plaisir des amateurs d’humour. Un spectacle “cadeau” pour la Saint-Valentin Durant tout le mois de février, Michaël Dufour et son équipe débarquent dans votre jardin ou sur votre trottoir. Ils installent une petite scène et vous proposent un spectacle joué en extérieur. Vous suivrez ainsi leurs péripéties bien au chaud depuis votre canapé ou votre table de salle à manger. Les voix des comédiens seront diffusées sur haut-parleurs dans votre domicile grâce à la technologie Bluetooth. Tout est prévu pour passer un bon moment. Trois spectacles seront disponibles au choix : 1. Les apéros de l’humour : Imaginez-vous dans un bar, demandez une coupe d’humour et c’est parti ! Les comédiens se la racontent, créent, improvisent, se bousculent et vous font découvrir les meilleurs sketchs. Un cocktail humoristique avec une dose d’ironie, d’humour noir, de satire et de comique de situation. 2. La revue de l’actu : Un spectacle interactif et décalé avec comme thème l’actualité du moment. De la parodie, au stand up, en passant par une revue de presse et un journal insolite, tout est mis en œuvre pour vous « bourrer » d’humour. 3. La comédie « Faites l’amour avec un belge » : La célèbre comédie est jouée chaque année pour la Saint-Valentin, cette fois-ci Michael Dufour et sa comparse Solène Delannoy se réinventent pour perpétuer sa tradition. Les amoureux pourront donc s’offrir un spectacle privé pendant tout le mois de février dans le respect le plus strict des mesures sanitaires, avec en prime, le champagne et un bouquet de roses. Alors ? Si vous faisiez un cadeau à votre cher / chère et tendre ? C’est une chouette occasion de passer une Saint-Valentin en amoureux avec Michaël Dufour en Maître de cérémonie, enfin, en Cupidon pour le coup... Envie d’en savoir plus ? Ça se joue comment un spectacle en pleine crise sanitaire? A qui cela s’adresse ? Comment ça se prépare ? Michael Dufour répond aux questions de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Réservations : spectacle@skynet.be et sur la page Facebook Michael Dufour. Dates : du 1er au 28 février (selon les disponibilités, deux représentations par jour sont prévues). Tarifs : formule entre 199 euros et 600 euros