Mettez votre poubelle au régime - Produire 4 fois moins de déchets à incinérer, c’est... Et si on mettait nos sacs blancs au régime ? A vos marques ! Prêts ? Coup d'envoi Challenge zéro déchet ! Si l’on devait trouver un point positif à la crise sanitaire et aux confinements, c’est qu’elle a fait prendre conscience à beaucoup de Bruxellois qu’ils produisent beaucoup (trop) de déchets. Alors, pour diminuer le nombre de poubelles dans notre capitale, Bruxelles Environnement lance une grande action. Une prise de conscience essentielle Avant de passer à l’action, ouvrez votre frigo. Vérifiez vos armoires et estimez la quantité de déchets. Si vous vous dîtes qu’il est possible de faire mieux, alors, il est peut-être temps de vous lancer dans cette troisième édition du challenge zéro déchet de Bruxelles Environnement. Bruxelles Zéro Déchet Mettez votre poubelle au régime ! Cette année, Bruxelles Environnement lance la 3ième édition du challenge zéro déchet. L’objectif de cette opération est de produire 4 fois moins de déchets à incinérer. Chacun à son échelle peut faire des efforts. Les 2 précédentes éditions ont montré que la marge de manœuvre est énorme. Près de 250 ménages bruxellois ont participé à ces éditions et ces challengers ont produit 45 kg de déchets résiduels (à savoir les déchets que l’on met dans le sac blanc, et ce, par personne et par an). C’est 4x fois moins que la quantité de déchets produite par un Bruxellois moyen. Alors, on s'inscrit ? Tous les Bruxellois peuvent s’inscrire ! Plus de 200 familles sont recherchées. Familles monoparentales, personnes isolées, célibataires, personnes vivant en appartement ou dans une grande maison. Tout le monde est le bienvenu. Les challengers seront coachés et invités à partager leurs bonnes idées. Il y aura des ateliers pratiques organisés en ligne ou à Bruxelles. Une dizaine de thématiques sera abordée: trucs et astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire, techniques de compostages, fabrication de produits d’entretien et de cosmétiques. En plus, chaque mois, des défis plus ciblés seront lancés aux Bruxellois. Vous pourriez, par exemple, être amenés à faire vos courses en vrac ou préparer un pique-nique zéro déchet. “Tous les Bruxellois peuvent décider de participer en suivant ces défis via la page Facebook Bruxelles Zéro Déchet.” Oui mais pour cela, il faut des familles prêtes à s’impliquer dans ce challenge. Les inscriptions se font jusqu’à la fin du mois. On vous en parle avec Pascale Hourman de Bruxelles Environnement dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Elle était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.facebook.com/BruxellesZeroDechetBrusselZeroAfval https://www.bruxellesenvironnement.be/