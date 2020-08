Mes vacances au musée Magritte - Que faire cette semaine avant la rentrée des classes? -... Occuper les enfants, n’a jamais été aussi simple avec la RTBF qui vous propose de découvrir nos musées bruxellois et wallons. Lumière sur les œuvres de Magritte et ce, en très bonne compagnie, grâce au mini-programme "Mes vacances au Musée": David Jeanmotte (notre chroniqueur beauté à la RTBF et dans Le Grand Cactus) et Florent, son neveu de 20 ans, au Musée Magritte. Ce musée est une section des musées royaux des beaux-arts de Belgique logée dans l'Hôtel du Lotto, un édifice qui fait partie du vaste ensemble architectural de style néo-classique de la place Royale de Bruxelles. C'est parti pour une visite haute en couleur... L'exposition démarre par un arrêt sur image: une petite pause devant la plus grande toile de Magritte qui s’appelle le Joueur Secret. Très vite, on plonge dans un univers éclatant qui nous fait découvrir 1001 détails de ce chef-d'oeuvre. Tout au long de votre parcours, il y a aussi un tas d'anecdotes incroyables sur la vie de Magritte qui a notamment taquiné les Français lorsqu'ils lui ont commandé des toiles pour une exposition alors que Magritte était déjà connu depuis belles lurettes. A quel public cela s'adresse-t-il ? C'est une visite à faire en famille avec les petits et/ou les grands enfants. Envie d'obtenir un aperçu de ce musée ? Cliquez sur ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Nous avons quelques extraits savoureux d'un David Jeanmotte émerveillé par ce musée à vous faire écouter... INFOS PRATIQUES: Musée Magritte Résa obligatoire avant la visite au musée 10 euros gratuit pour les moins de 19 ans Une visite dure entre 1h et 1h30 C’est ouvert tous les jours sauf le lundi https://www.musee-magritte-museum.be/fr