Mes vacances au musée des égouts - Tout cet été, la RTBF vous emmène à la découverte des... Accompagné de vos présentateurs préférés et de leurs enfants, vous avez ainsi l’occasion de découvrir les vraies armures du Moyen- Age au Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire. C’est ce qu’a fait notre collègue journaliste Françoise Mazure et Aurélien… Imaginez un peu, même les plus jeunes pouvaient porter la cuirasse à l’époque ! Pour nous, Bruxellois, c’est intéressant de re-découvrir le Musée Juif avec Cécile Djunga et sa Maman qui ont levé un coin du voile sur la religion juive. On y voit la reproduction d’une synagogue qui doit absolument contenir la Torah ou encore comprendre quelles sont les 12 fêtes juives. Elodie de Selys du Mug sur La Première et son mari Benjamin Deceuninck de La Tribune, eux, ont choisi de s’engouffrer dans les sous-sols de Bruxelles au Musée de Egouts. Prêts pour la visite ? Oui comment début l’expérience d’une visite au Musée des Egouts ? Tout démarre dans une certaine ambiance, c’est un égout reconstitué. Il s’agit d’un endroit un peu confiné et on commence déjà à sentir un peu les odeurs… Après ce petit tour dans cette reconstitution grandeur nature, direction l’égout, le vrai… Attention à ne pas tomber ! Elodie, Benjamin et Côme, leur fils, descendent et découvrent une ancienne rivière bruxelloise… C’est la Senne, il y a 140-150 ans, ils ont décidé de construire une voûte pour empêcher les microbes de proliférer parce que la rivière était trop sale. Avant, c’était à ciel ouvert et faut avouer que c’était pas génial pour les maladies. Au-dessus de nos têtes, pendant la visite, on entend de gros boums boums… ce sont les voitures qui roulent sur les plaques d'égouts situées quelques mètres plus haut dans la ville. Une visite au Musée de Egouts s’accompagne parfois aussi de quelques surprises… Des rats… oui, oui, des vrais rats d’égouts débarque inopinément pour vous saluer et rendre la visite plus interactive. INFOS PRATIQUES Musée des Egouts: Dure entre 1h et 1h15 Prix 8 euros gratuit pour les moins de 18 ans Résa en ligne Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h