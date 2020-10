Mangez mieux et consommez local avec Smala à Anderlecht - Lumière sur 3 jeunes femmes... L’automne est là, le temps est gris et l’actualité n’aide pas à voir la vie en rose, c’est vrai. Et si on faisait une cure de vitamines grâce à de bons légumes et des petits plats savoureux proposés par Smala ? Smala, c’est l’histoire de trois jeunes femmes à la tête de Smala Cooking and Farming, traiteur et maraîcher. Elles ont un champ à Anderlecht et leur objectif c’est de mettre dans nos assiettes des légumes de saison pour faire le plein de bonnes choses en passant par le circuit court. Smala est un projet à deux volets D’abord, il y a la culture de choux, de courges et autres légumes à Anderlecht. Des légumes du champ vendus le mercredi à Saint-Gilles devant l’Herboristerie de Louise. Le samedi, les copines de Smala vous donnent rendez-vous au champ pour choisir vos légumes à la source. Ensuite, il y a le service traiteur et resto éphémère. D’ailleurs, si vous êtes gourmands, sachez qu’il est possible de commander un “Menu plaisir” pour jouir d’un resto à la maison le vendredi ou samedi soir comme si vous étiez venu au restaurant Smala (menu livrable le vendredi après-midi). Une fois commandé et livré, y a plus qu’à dresser une belle assiette et le tour est joué! Qui se cache derrière Smala ? Il y a Sofia, la courageuse maraîchère qui gère la culture sur 62 ares à Anderlecht. Arth, elle, est aux fourneaux et est cheffe de cuisine. Sa passion: vous proposer une cuisine créative et inspirante entièrement faite maison, locale et de saison. Et puis, il y a aussi Anaïs Verrijdt qui est cheffe de projet chez Smala. Ce matin, elle s’est levée très tôt pour nous conter cette belle histoire dans Bruxelles Matin. L’interview est à retrouver dans le #REPLAY ci-dessous en quelques clics. On mange quoi cet automne ? En ce moment, Smala vous propose des petits choux et une kyrielle de légumes d’hiver: courges, légumes racines, carottes, panais… et autres verdures d’hiver sorties de la serre de Smala ! Mmmmh… un régal à deux pas de chez nous ! Bruxelles Matin vous invite à découvrir cette belle initiative qui met l’eau à la bouche à toute heure de la journée… INFOS PRATIQUES: https://www.smala.cooking/ https://www.facebook.com/SmalaFarming/ https://www.instagram.com/smala.cooking.farming/