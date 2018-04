Made By Teens démarre ce jeudi!

Ce matin, on vous propose une expo hors du commun: Made By Teens, c’est à découvrir à La Fonderie dès ce 26 avril !

Made by teens, ça veut dire, fait par les ados.

Dans le cadre du projet Enchantée Molenbeek!, La Fonderie vous convie à découvrir le résultat du travail de deux classes molenbeekoises de deuxième secondaire.

Et c’est ca la particularite de cette expo: ce sont les élèves du Campus Saint-Jean et de l’Athénée Royal Serge Creuz qui vous racontent leur expérience en tant qu’apprentis et ambassadeurs du Musée bruxellois des industries et du travail par le biais d’une exposition qu’ils ont eux-mêmes conçue et montée et de trois balades.

Balades intergénérationnelles

L’idee, c’est que les ados souhaitent partager avec vous leur perception sur le passé et le présent de Molenbeek au

travers de trois balades intergénérationnelles.

13h30 : Oh my Fonderie, Molenbeek historique

14h00 : OMGare, les quartiers Gare de l’Ouest et Beekkant

14h30 : OMGräffe, les quartiers Quatre-Vents et Duchesse

Pendant sept mois, les ados ont découvert ou redécouvert leur commune à travers des ateliers, des rencontres, des balades et

des animations multimédia.

INFOS PRATIQUES:

Ouverture des portes le jeudi 26 avril 2018 à partir de 13h00 à La Fonderie.

!!!! Activités gratuites sur inscription : 02/410 99 50 | reservation@lafonderie.be

" Made by teens " du 26 avril au 29 juin 2018

La Fonderie – rue Ransfort 27 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Blog https://petitmanchester.be/