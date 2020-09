Lumière sur le projet bruxellois Khaos.corp - Un collectif d'artistes vous propose des sessions... Vous vous êtes toujours demandé comment Stromae avait réalisé ses clips ou comment Loic Nottet travaillait la mise en scène de ses concerts ? Pas toujours évident de se débrouiller quand on est artiste. Et pourtant, à Bruxelles, certains comédiens et autres personnalités du métier ont décidé de se faciliter la vie en créant un collectif. C’est en 2018 que Khaos.corp voit le jour… Khaos.corp est un collectif artistique pluridisciplinaire. Il est composé de 15 artistes de disciplines et d'horizons différentes qui collaborent à la création de divers projets. lls sont musiciens, comédiens, illustrateurs, vidéastes, auteurs, circassiens, metteurs en scènes, etc. Les formes sur lesquelles ils travaillent vont du spectacle vivant, à la performance, en passant par l'édition et l'exposition. Le point commun de ces projets se situe dans la collaboration entre artistes pratiquant différentes disciplines : ils s’appliquent à créer ensemble, dans la rencontre avec la pratique de l'autre, avec un certain rapport à la vie et à l'art. Quid de l’ère Covid ? En 2020, il a fallu innover, s’adapter et se ré-inventer. Les artistes de Khaos.corp créent et travaillent sur différents projets, dont celui des “Sessions” sur YouTube. Les sessions sont toujours tournées à l'intérieur des maisons des membres de ce collectif, celles dans lesquelles les acteurs de ce secteur ont été confinés et où ils ont créé le projet. De là sont nés les choix qui construisent ce projet : un travail distancié et du contenu gratuit pour garantir une grande accessibilité, des formes interdisciplinaires pour rencontrer des publics variés, une esthétique de l'authenticité et de la simplicité, pour inviter au voyage dans l'intime, à une rencontre à taille humaine. Sur la saison 2020-2021, douze vidéos seront enregistrées, douze "Sessions". Chacune accueillera un musicien et un artiste d'une autre discipline : comédien, poète, danseur, circassien, marionnettiste, animateur vidéo, etc. Ces rencontres permettront le mélange des univers, le choc des langages. Ce travail se situe entre réinterprétation des répertoires et création nouvelle. Chacune des Sessions sera diffusée sur la chaîne YouTube de Khaos.corp et fera l'objet d'une campagne de promotion sur les réseaux sociaux d'un mois. N'hésitez pas à vous abonner à leur page Facebook, compte Instagram et chaîne Youtube, suivre sur les réseaux c'est déjà une manière de soutenir ce collectif qui - plus que jamais - a besoin de vous ! Envie d’en savoir plus ? Alors, ça donne quoi? Comment travaille-t-on quand il faut respecter la distanciation sociale? Réponse avec Jeanne Delsarte, co-fondatrice du collectif Khaos.corp, au micro de Julie VanH dans le #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.youtube.com/channel/UCARr8mImIRB2TkBlvhkmqvg https://www.facebook.com/pg/khaos.corp.asbl/posts/?ref=page_internal https://fr.tipeee.com/khaos-corp