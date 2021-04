Lumière sur l’Equipe Mobile Prévention Soutien Aidance - Que faire lorsqu’un membre de votre... Que faire lorsqu’un membre de votre famille tombe en situation de dépendance ? Vous faire aider et ce gratuitement grâce à la naissance d’une équipe : l’ EMPSA (l’Equipe Mobile Prévention Soutien Aidance). Il s’agit du projet de l’ asbl Jeunes aidants proches en partenariat avec Aidants proches Bruxelles. Il y a quelques jours, l’ ASBL Jeunes aidants proches en partenariat avec Aidants proches Bruxelles a eu le plaisir d’annoncer la création de l’Equipe Mobile Prévention Soutien Aidance (EMPSA). L’ EMPSA se compose d'un infirmier, d'une psychologue, d'une assistante sociale ainsi que d'une assistante administrative. Ensemble, ils proposent un accompagnement gratuit en fonction des besoins des jeunes aidants/aidants proches et de la famille lors de l'apparition ou l'aggravation d'une situation de dépendance d'un membre de la famille. Un aidant proche est quelqu’un qui prend quotidiennement soin d’une personne de sa famille et ceci en dehors d’un cadre professionnel et de toute rémunération et qui va lui apporter des soin qui peuvent être des soins médicaux ou une aide administrative. L'intervention de l'EMPSA met l'accent sur l'impact de l'aidance au sein de la cellule familiale. “Pour faire face à cette situation qui est vite épuisante, il est important de garder ses ressources.” Le but étant de reconnaître leur rôle/leur place, de prévenir l'isolement relationnel, l'épuisement physique et/ou émotionnel et de favoriser l'autonomisation de la cellule familiale. Cette asbl est subventionnée par IRISCARE. Toute intervention est entièrement gratuite. L’EMPSA travaille le mardi et le mercredi de 9h à 17h, ainsi que le jeudi de 9h à 12h30. Le télé-secrétariat est disponible au 02/474.02.35 toute la semaine et le weekend pour les demandes urgentes. Envie d’en savoir plus ? Comment faire appel à cette asbl ? Quelles sont les conditions d’accès à ces services ? Nous en parlons avec Hugo Morizeau, infirmier de l’équipe mobile prévention soutien aidance. Voici le #REPLAY de l’invité de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Equipe mobile - Jeunes Aidants Proches asbl Bd de Smet de Naeyer, 578 1020 Bruxelles 02/474.02.35 Facebook : @empsa0