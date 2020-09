Losers Revolution: un film qui dénonce le harcèlement scolaire - Êtes-vous influenceur ou... “Que tous les losers se révoltent contre ceux qui leur ont mené la vie dure”. C’est le message du film de ce mercredi soir sur Tipik. Plongée en plein coeur de la problématique du harcèlement scolaire avec Losers Revolution, une création belge réalisée par Thomas Ancora, également à l'affiche, et Grégory Béghin (« Euh », « Burkland »). Entre comédie et satire, "Losers Revolution" nous plonge dans l’univers décalé d’une bande de potes qui doivent se venger de ceux qui leur ont fait la misère à l’école. C’est un buddy movie à la belge avec Clément Manuel ("Ennemi Public"), Baptiste Sornin et Kody. L’histoire de 3 copains qui en ont bavé... Simon, Mehdi et Fred, 3 amis d’enfance, sont conviés à l‘enterrement de Juan, un de leur ancien camarade de classe qui a une dernière volonté : que les garçons prennent leur vengeance à la réunion des anciens en balançant sur ceux qui les martyrisaient ses cendres et créer un mouvement de " révolution des losers " sur les réseaux sociaux. Avec 30 followers, compliqué de créer un buzz. Mais qui de mieux qu’Henry, petit frère de Simon, star de la télé réalité " The real Alpha Belga Boys of Brussels " (qui suit 6 mannequins / Influenceurs dans leur quotidien) et gourou des réseaux sociaux pour les aider à atteindre leur but ? Si ce n’est qu’à un détail près : Henry et Simon se détestent. Envie d’en savoir plus ? Comment notre comédien Bruxellois Kody (à suivre aussi dans “Le Grand Cactus” sur Tipik et “On est direct” sur France 2) a-t-il vécu le tournage de ce 1er long-métrage signé Thomas Ancora et Grégory Béghin ? Réponse dans ce #REPLAY: Kody était au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Date de diffusion: 30 septembre 2020 à 20:35 "Losers Revolution" : un buddy movie à la sauce belge !