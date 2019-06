Les Sista's vous emmènent dans leur univers coloré! - Quand un rêve soutient une bonne cause...... Une Bruxelloise a décidé de se lancer dans la mode pour soutenir une association au Sénégal! Cette Bruxelloise, c’est Valérie Cornélis, qui a craqué pour La Maison du Bonheur, un centre culturel de loisirs entièrement gratuit permettant aux enfants de se découvrir des talents culturels et de les sensibiliser aux divers métiers artistiques. L'idée des Sista's est simple: si vous achetez une pièce des Sista’s, vous aidez les enfants défavorisés à évoluer au sein de cette Maison du Bonheur. Qui se cache derrière les Sista's? Après une carrière de danseuse et de chorégraphe, Valérie Cornelis décide de reprendre des études en communication. Journaliste, responsable des invités pendant 5 ans chez NRJ et professeur de pratique professionnelle à l’ISFSC, elle se lance un nouveau défi, passer derrière la scène, devenant attachée de presse en 2008. En septembre 2013, elle crée « Com’ des Demoiselles », une agence de communication pas comme les autres. Elle est désormais associée à Ophélie Marcil, et depuis peu, Coline Legrain a rejoint l’équipe. Mais Valérie a un rêve depuis des années, lancer sa propre marque de vêtements car elle est passionnée de mode. En avril 2019, Valérie et Khadija se retrouvent. Leurs passions communes les rapprochent de nouveau et de fil en aiguille, elles décident de lancer un projet qui leur ressemble et qui rassemble. C’est ainsi que la marque « Sista’s » fut lancée. L'alliance de ces deux forces, de ces deux cultures si différentes mais si proches se fera par le vêtement. C'est au Sénégal, pays de la « Teranga », de « l’Accueil », que leur projet multiculturel et social verra le jour. Comment aider Valérie dans son projet intitulé “Les Sista’s”? On lui a posé la question dans Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: www.fr.ulule.com/sistas/ https://www.facebook.com/Sistas04/ Le Pop Up Store de Saint-Gilles (sur rendez-vous): Avenue Ducpétiaux 131 à 1060 Saint-Gilles