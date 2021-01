Les professionnels de la communication se mobilisent pour les 49% - Du marketing solidaire pour... Vous ne le savez peut-être pas mais habituellement, dans les agences de comm’, en fin d’année, certains se mettent à créer des cartes de vœux en tous genres. D’autres, par contre, se mobilisent pour aider le secteur associatif. C’est en tous cas ce qu'a fait Michel D’Urso, initiateur du projet help49.be Lumière sur Help 49 Help 49 est un projet qui s’est basé sur un constat: la Fondation Roi Baudouin publiait fin 2020 son baromètre des associations en Belgique et releva que 49% d'entre elles ont connu une dégradation de leur situation financière au cours des 12 derniers mois, suite à la crise du COVID-19. La genèse d’un projet solidaire C’est au mois d’octobre que Michel d’Urso, initiateur du projet help49.be, se rend compte que l’agence avec laquelle il collabore avait du temps “libre” entre 2 plannings en fin d’année. Michel a ainsi proposé d’offrir des prestations à une association. L’idée était séduisante et l’équipe a directement accepté. Ensuite, Michel s’est dit qu’il serait chouette de proposer cela à plus grande échelle. Il fallait donc recruter des équipes de professionnels. “Au début, on souhaitait obtenir 15 agences pour réaliser cette action.” Actuellement, ce ne sont pas moins de 86 agences qui se sont engagées dans ce projet. Quel est l’objectif ? Offrir bénévolement des prestations au monde associatif dont la situation financière a souffert du Covid-19, c’est l’ambition de Help 49. Faire appel à l’une des 86 agences de communication, marketing et web impliquées dans ce projet solidaire, c’est recevoir gratuitement un service personnalisé et adapté à vos besoins. Concrètement, cela veut dire que vous, association dans le besoin, pouvez vous faire aider pour la création de votre site internet, la création d’une brochure, la mise en place d’une stratégie, renforcer votre visibilité sur Google, etc. Cette prestation ne vous sera pas facturée et sera entièrement gratuite. Selon Michel d’Urso, on pourrait estimer que cela représenterait l’équivalent de 150.000 € à 200.000€ de prestations. Envie d’en savoir plus ? Comment faire appel à ces professionnels? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Michel D’Urso, initiateur du projet help49.be est l’invité de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: Vous êtes le CEO d’une agence, professionnel de la communication et vous souhaitez participer à ce mouvement ? Il est encore temps de contacter les initiateurs du projet Help 49 (contact@help49.be) avant le 31 janvier. https://help49.be/