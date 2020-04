Les producteurs des Ecuries van de Tram soutiennent le CHU Saint-Pierre et le site Etterbeek-Ixelles des hôpitaux Iris Sud !

Si vous avez l’habitude de faire votre marché aux Ecuries van de Tram chaque vendredi et samedi à Schaerbeek, vous connaissez sûrement Georges et Natassa qui ont lancé Aelia en 2017.

Vous ne connaissez pas ces 2 jeunes passionnés de gastronomie ?

Aelia, comme son nom l'indique, provient du “Soleil”. Georges et Natassa, originaires de Crète, ont voulu partager leurs connaissances et les produits avec lesquels ils ont grandi, en Belgique. Producteurs d'huile d'olive, ils connaissent de première main la valeur réelle, la pureté, la finesse, la virginité des produits qu'ils proposent.

Aelia est spécialisée dans les produits grecs haut de gamme et bio. Autant de saveurs naturelles et traditionnelles qui donnent envie de soleil et d’évasion et qui surprendront les palais les plus fins. La sélection de leurs produits provient principalement de la région de Chania en Crète, un endroit où le régime méditerranéen existe depuis des millénaires. Ils soutiennent essentiellement des petits producteurs et artisans et entretiennent avec eux une vraie relation de proximité favorisant ainsi une réelle filière courte entre le consommateur et le producteur. Ils encouragent de cette manière un commerce équitable et durable.

Quid du confinement alors ?

Si on a choisi de vous parler d’Aelia, c’est aussi parce que Georges et Natassa participent à un bel élan de solidarité avec les différents marchands/producteurs des Ecuries van de Tram. Ce "mouvement" a commencé après la fermeture des Ecuries van de tram suite aux mesures de confinement. Les marchands ont décidé de soutenir le personnel soignant du CHU Saint-Pierre et du site Etterbeek-Ixelles des hôpitaux Iris Sud (boulangerie Benoit Segonds, les soupes Chouke Soup, l'épicerie Bio Company, les dattes Bio Tamra et Aelia). Ils ont donc tout naturellement organisé des livraisons de produits pour remercier le personnel pendant cette phase difficile.

Où trouver Aelia après le confinement ?

La simple lecture de cet article vous a mis l’eau à la bouche, pas vrai? Retrouvez Georges et Natassa après la quarantaine tous les vendredi (14h-19h) et samedi (8h30-13h30) aux "Écuries van de tram" à Schaerbeek.

On retrouve également leurs produits dans certains commerces comme Sequoia, Farm, Freshmed, Natural Corner, Bio Cap, Ergon, Great Market, et autres.

Vous ne pouvez vraiment pas attendre ?

Un service de livraison est disponible. Contacter Georges et Natassa par e-mail (info@aelia.be), sur Facebook aelia.belgium ou sur Instagram aelia_belgium. Ils livrent sur Bruxelles et les alentours.

Merci à tous les Bruxellois, comme Georges et Natassa, qui se mobilisent chaque jour pour aider les personnes qui risquent leur santé pour sauver des vies !