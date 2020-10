“Les Pingouins à l’Aube”, la nouvelle création de Zidani

Un moment déjanté avec Zidani et ses personnages un peu barges au W:Halll - “Les Pingouins à... L’humour est la meilleure des thérapie. C’est pour cela qu’on vous fait découvrir une nouvelle création de Zidani après le journal. Cela s’appelle “Les Pingouins à l’Aube”. Coup de projecteur sur ce spectacle de l’humoriste 100% brusseleir Zidani, joué dès aujourd’hui au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. L’histoire nous plonge dans le quotidien de Rosine qui est ouvreuse d’un célèbre théâtre bruxellois “le Brussels W:Halll Palace”. A cause du Covid, ce personnage de Zidani se retrouve à tout faire et c’est assez drôle à découvrir. Un spectacle tragi-comique au « Music WHalll » sur la famille, l’attente et l’immobilité que le rêve et les choses non résolues nous imposent. Comment Zidani vit-elle cette crise sanitaire telle que nous la connaissons actuellement ? Ce que nous pouvons vous dire, c’est que cette comédienne bruxelloise est purement et simplement déterminée à monter sur les planches, que ce soit les lattes de son parquet ou la scène des centres culturels et autres théâtres… Envie d’en savoir plus ? Ecoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin sur Vivacité, la matinale radio de Vivacité. Alors, si on réservait nos tickets pour aller voir “Les pingouins à l’aube” de et avec Zidani au W:Halll ? Une occasion unique de découvrir Zidani en petit rat de l’Opéra danser sur le Boléro de Ravel au milieu des manchots, car si dans les rêves tout est possible sur scène aussi ! INFOS PRATIQUES: Zidani “Les pingouins à l’aube” Mercredi 07/10/2020 Jeudi 08/10 Vendredi 09/10 Samedi 10/10 à 20h30 Prix plein : 20 € - Seniors: 15 € - Étudiants: 10 € Du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 16h à 18h et le samedi matin de 10h à 12h (avenue Charles Thielemans 93,1150 Bruxelles) 02/435.59.99 ou billetterie@whalll.be Le parking gratuit est accessible dès 19h00 les soirs de spectacle ! Bus 36 – arrêt Chien Vert Trams 39/44 – arrêt Chien Vert Zen Car (Parking de l’Esplanade Paul-Henri Spaak) Villo à 600m (Boulevard de la Woluwe) Internet : https://www.whalll.be/