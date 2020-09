Les Philippines au départ d’ Uccle avec l’Exploration du Monde - Vous êtes en manque de... Demain, mercredi, l’Exploration du Monde vous emmène à 10 707 km de Bruxelles. Direction le bout du monde dans un documentaire intitulé “Philippines entre rêve et réalité”. Dans un décor grandiose de montagnes, de volcans, de rizières en terrasses, de plages de rêve et de fonds marins exceptionnels, vous découvrirez l’accueil légendaire des Philippins, l’incroyable richesse de leurs carnavals et la démesure de leurs fêtes religieuses. Embarquez avec Exploration du Monde… L’Histoire nous dit que c’est Magellan qui est à l’origine de la découverte des Philippines, au début du XVIe siècle. Ce navigateur portugais a posé les premières pierres de la future colonisation espagnole. La suite, c’est Patrick Mathé, réalisateur de “Philippines entre rêve et réalité” qui vous la raconte grâce à des images sublimes. Pour la petite anecdote, c’est un peu par hasard en allant faire de la plongée qu’il est tombé amoureux de cette région du monde. Comme vous vous en doutez, ce pays est devenu une destination très prisée des touristes du monde entier. Confinement oblige, les voyages sont actuellement postposés mais cela ne vous empêchera pas de savourer des très belles images vous donnant ainsi accès la vie aux Philippines en allant suivre ce documentaire au Centre Culturel d’Uccle. A vous les éruptions volcaniques, les mystérieux guérisseurs, les somptueux paysages et autres merveilles. Le CV de Patrick Mathé… Patrick Mathé parcourt depuis des années les continents du monde. Ses passions l’ont conduit des civilisations précolombiennes des Andes aux tribus amazoniennes de l’Amérique du Sud. Ce globe-trotter, curieux de tout, aimant l’aventure, a plongé sous terre à Madagascar pour une expédition spéléologique dans les karsts géants du nord de l’île. Sur les traces de Jack London et des chercheurs d’or du Klondike, il a traversé l’Arctique en radeau avant de participer à la chasse aux baleines en compagnie des Inuits d’Alaska. Depuis longtemps, la Chine et sa civilisation millénaire et hermétique le fascinaient. Il y a réalisé de nombreux films sur le « fleuve Yang-Tsé-Kiang », la « Route du thé », « Aux portes du Tibet » et enfin sur la « Route de la soie ». Mais pour son dernier film, il a délaissé pour un instant l’Empire du Milieu car il revient avec un nouveau documentaire intitulé « Philippines, entre rêve et réalité ». Envie d’en savoir plus ? Patrick Mathé, réalisateur du film, nous raconte les coulisses de ce voyage à découvrir demain au Centre Culturel d’ Uccle. Tiens, par exemple, savez-vous ce que vous mangez là-bas à l’heure du petit-déjeuner ? Réponse avec Patrick Mathé, qui nous invite au voyage, dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Centre Culturel d’Uccle Rue Rouge, 47 Mercredi 16/09 à 20h15 Tarif : 15 € - 13 € - 12 € - 9 € étudiants Public : à partir de 10 ans Internet : http://www.explorationdumonde.be Tél.: 02/374.64.84 www.ccu.be