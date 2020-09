Les petits-enfants invitent papy et mamy au ciné

Et si vous réserviez votre ciné-goûter du mercredi pour faire plaisir aux enfants ? On vous a déniché un super plan pour ne pas devoir casser votre tirelire...

Le Ciné-Goûter, c'est du gâteau ! C’est le slogan de ces moments de détente chaque 3ème mercredi du mois.

Le concept est rôdé et réjouit les enfants et leurs grands-parents qui profitent d’une séance de ciné jeune public avec un délicieux goûter à savourer en famille.

Quid de la programmation ?

Ce mercredi, c’est Mune Le Gardien De La Lune qui est programmé !

On se plonge dans le monde incroyable de Mune...

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui un gardien de légende !

Réalisateurs : Benoît Philippon et Alexandre Heboyan

Durée : 86 min

Combien ça coûte ?

D'abord, il faut réserver (c'est indispensable vu les conditions sanitaires). En surfant sur le site https://www.whalll.be/ , vous réservez vos places en tenant compte des petits-enfants (bienvenus dès 8 ans) et de leurs grands-parents. Le compte est bon ? Alors, petit calcul rapide : ne paient que les enfants ! Ça vous coûtera 6 euros par tête blonde (film et goûter compris). Papy et Mamy, eux, ne paient pas et peuvent malgré tout déguster un bon petit gâteau. C'est sympa, non ?

INFOS PRATIQUES:

Mercredi 16/09/2020

14h00

W:Halllstation

Ciné-goûter dès 8 ans

Prix unique : 6 € pour le film et le goûter (entrée gratuite pour les grands-parents accompagnés d'un enfant)

La billetterie du W:Halll

du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 16h à 18h et le samedi matin de 10h à 12h

(avenue Charles Thielemans 93,1150 Bruxelles).

02/435.59.99 ou billetterie@whalll.be

Quelques infos mobilité (bien) pratiques:

Bus 36 – arrêt Chien Vert

Trams 39/44 – arrêt Chien Vert

Zen Car (Parking de l’Esplanade Paul-Henri Spaak)

Villo à 600m (Boulevard de la Woluwe)

https://www.whalll.be/spectacle/mune-le-gardien-de-la-lune/