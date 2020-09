Les pépites du cinéma ukrainien ce weekend à Bozar - Avez-vous déjà entendu parler du... C’est à plus de 2400 km de Bruxelles qu’on vous emmène en cette fin de semaine ! C’est quoi l’ Ukrainian Spring ? Ukrainian Spring est un festival annuel consacré à la culture ukrainienne, qui propose des films, des concerts et des rencontres avec des créateurs de renommée internationale. Il s’agit d’une belle opportunité de voir d’excellents films, mais aussi de réfléchir par rapport à des sujets brûlants qui se déroulent aux portes de l’Union Européenne. Des e-rencontres… Parce que le coronavirus est passé par là, les personnalités ukrainiennes ne peuvent pas passer la frontière et débarquer chez nous, à Bozar. C’est donc tout naturellement que ces rencontres auront lieu de manière entièrement virtuelle. Une des vedettes de cet event s’appelle Oleg Sentsov. Un homme qui a été illégalement condamné à 20 ans de prison. Un artiste au parcours atypique qui a “profité de ses années en cellule” pour écrire le roman Buy This Book - It's Funny. Il a été libéré le 7 septembre 2019, dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine. Envie d’en savoir plus ? Ukrainian Spring se tiendra à BOZAR, Bruxelles, du 18 au 20 septembre à l'intérieur du Palais et du 25 septembre au 4 octobre en ligne. Comment s’articule ce festival ? Réponse avec Juliette Duret de Bozar dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Ukrainian Spring Festival Du 18 au 20 septembre (Bozar) et du 25 septembre au 4 octobre (en ligne) Programme : https://www.bozar.be/fr/activities/164519-ukrainian-spring