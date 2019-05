Les Liaisons Joyeuses à la Tricoterie! - Un spectacle pas comme les autres... - 03/05/2019 Vous avez déjà entendu parler des Liaisons Joyeuses ? Non, ce n’est pas le titre d’un téléfilm "olé olé"… Rassurez-vous! C’est du théâtre à voir ce weekend à la Tricoterie de Saint-Gilles! Liaisons Joyeuses, c’est le titre générique d’un spectacle qui, chaque année, regroupe des personnes de tous horizons. Et comme chaque année, pour ce nouveau spectacle, il y a de nouvelles personnes. Cette année, ils seront 60. Chaque année un peu plus de comédiens. Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Réponse avec Charlotte Decoene, chargée de communication à la Tricoterie. INFOS PRATIQUES: La Tricoterie Les 4 & 5 mai à 19h30, rendez-vous dans la grande salle des Arches pour "Les Liaisons Joyeuses + Comet Lines" Réservations obligatoires via : https://forms.gle/CpFwAcuicu8ECeXv8 Prix : 5€, gratuit pour les demandeurs d’asile et d’emploi et d’amour 158, rue Théodore Verhaegen 1060 Saint-Gilles