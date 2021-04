Les femmes sont à l’honneur à la STIB - 7 nouveaux arrêts de tram et de bus vont changer de... Une tendance qui se marque de plus en plus dans la société, c’est la féminisation de l’espace public. Encore au cours de cette année 2021, sept nouveaux arrêts de tram et de bus vont changer de nom pour recevoir des noms de femmes. C’est en tous cas ce qu'a annoncé Elke Van den Brandt (ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière) il y a quelques jours. La STIB s’est basée sur la topographie de l’environnement avant de proposer un nom de femme pour son arrêt. Il est important de regarder les rues environnantes et les monuments présents dans le quartier. Lundi, par exemple, le terminus de la nouvelle ligne 74 a été baptisé Clémence Evrard. Ce terminus se trouve tout près de l’hôpital Erasme et il s’agit de la 1ère femme belge diplômée d’une faculté de médecine belge. L’objectif était donc d’avoir un lien entre ce terminus situé à 2 pas de l’hôpital Erasme, nous a confié la porte-parole de la STIB, Françoise Ledune. “Cela fait un petit moment qu’on essaie de féminiser notre réseau”. Françoise Ledune a également annoncé que 7 arrêts de la STIB allaient donc être baptisés avec des noms de femmes. En 2022, au moins 5 arrêts auront le même privilège et l’année 2023 verra aussi naître 5 arrêts mettant à l’honneur le nom de 5 femmes connues ou moins connues. Envie d’en savoir plus ? Ecoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Françoise Ledune. La porte-parole de la STIB était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.stib-mivb.be/