Les femmes à l'honneur à la Tricoterie de Saint-Gilles

​​​​​​​Chaque second lundi du mois, la Tricoterie à Saint-Gilles propose un documentaire, accompagné d’un débat.

Ces projections célèbrent la féminité et les femmes en tant qu’individu. Leurs perspectives, leurs luttes et leurs parcours seront le point de départ qui motivera un débat constructif et inclusif sur toutes les façons d’être femme.

C'est dans le cadre de ce cycle que La Tricoterie projette le film "Mon nom est Clitoris", ce lundi 13 janvier.

Ce documentaire est un dialogue entre jeunes femmes autour de la sexualité féminine. Avec une liberté, un courage et un humour communicatifs, elles partagent leur expérience et leurs histoires, dans la volonté de changer le monde autour d’elles et de faire valoir le droit des femmes à une éducation sexuelle informée, délivrée des contraintes et des tabous.

Programme complet du cycle :

-13 janvier : Mon nom est clitoris, de Daphné Leblond & Lisa Billuart

-10 février: Les rivières, de Mai Hua

-9 mars : Le sens du poil, web-série documentaire de Alice Chemais, Margot Foubert, Charlotte Houben, Laure Marlière et Sophia Bouhon

-11 mai: By the name of Tania, de Bénédicte Liénard et Mary Jimenez

-8 juin : Delphine et Carole, insoumuses, de Callisto McNulty

INFOS PRATIQUES:

Rendez-vous sur le site de la Tricoterie pour avoir le détail des films et les bandes-annonces!

> Réservations via le formulaire en ligne sur le site

>> Dates et horaires: les lundis 13.01, 10.02, 09.03, 11.05, 08.06 à 20h

>> Tarif : 5€/projection et 20€/abonnement de 5 projections

>> Salle : Salle des Arches

La Tricoterie

158 Rue Théodore Verhaegen, 1060 Saint-Gilles

de 20h à 21h30

https://www.tricoterie.be/fr/activites/cine-debat-mon-nom-est-clitoris-1143?fbclid=IwAR096irSrvPVBDsA7hc2xCqLnwOtUiABN0gTVbW7g8Ry-qQYa-fo3vEo9Sw

https://www.facebook.com/events/2390316101080316/