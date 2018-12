Les dimanches oranges vous invitent à leur Nouvel An…

Si vous n’aimez pas les bêtisiers à la TV le soir du 31 décembre ou les réveillons pourris chez les amis d’amis d’amis, ceci est fait pour vous, amis fêtards!

Pour la 6e année consécutive, célébrez l’arrivée de la nouvelle année dans une ambiance chic et décontractée, histoire de bien se marrer.

L’équipe de la God Save The 90’s et des Dimanche Oranges revient à La Tentation le 31 décembre pour La Fête du Nouvel An 2019. Il s'agit de la 6e éditions de ce réveillon funky et pop!

Retrouvez tous les ingrédients pour un réveillon de folie : de la musique pop pour danser toute la nuit, une décoration funky, des animations improbables et beaucoup de fun!

Entre amis, en famille, en couple ou célibataires, La Fête du Nouvel An c’est LE réveillon de la capitale à ne pas rater!



Au programme :

Les DJs et la piste de dancefloor.

Les incontournables cotillons à gogo en mode "en veux-tu en voilà”.

Des animations décalées et une décoration de dingo.

Un décompte de minuit pour tous crier en cœur “bonne année”!

Un cocktail de réveillon en Happy Hour de 22h à Minuit, pour bien se chauffer avant le

décompte!



Infos pratiques et pré-ventes disponibles sur la page Facebook de l'event.



Pour la petite info: Tissu Orange est une ASBL festive et créative par des jeunes et pour les jeunes.

Actifs depuis 2011 et forts de leurs nombreux succès (God Save The 90’s, La Fête, Les Dimanches Orange, La 2000), ils poursuivent avec énergie leur objectif premier: la production d’événements originaux et audacieux pour dynamiser les milieux de l’événementiel et du culturel.