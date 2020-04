Les Bruxellois de Behind The Pines revisitent un de leurs standards !

En cette période de confinement, que choisissons-nous pour nous protéger les uns les autres du Coronavirus ? Nous choisissons de rester à la maison, pardi !

C’est en substance le message que souhaite faire passer le groupe Behind The Pines qui a fait un passage très apprécié cet été dans le 8/9 !

Composé d'Andrea Battisti (chant et guitare), Johnny De Pessemier (batterie), Gregory Maira (guitare) et Tomas Caballero (basse), les 4 jeunes artistes, confinés comme tout le monde, vous ont préparé une petite surprise.

En cette période de Coronavirus, les 4 Bruxellois ont décidé de travailler à distance. "Pas évident, je deviens dinguo ! ", nous confie aujourd'hui Gregory Maira, le guitariste du groupe, très réactif sur les réseaux sociaux.

Pas évident et pourtant, Behind The Pines n'a pas hésité à ré-écrire leur titre phare "What do we choose" pour le transformer en "What do we choose ? We stay home" (traduisez: "Que choisissons nous ? Nous restons à la maison"). La video en question est à découvrir ici :

https://www.facebook.com/behindthepinesmusic/videos/661419031355530/

Cela donne un titre qui invite à rester chez soi, à prendre soin de chacun et surtout à tenir bon pendant la quarantaine. Comme toujours, les 4 gars vous transmettent leur passion pour la musique et n'hésitent pas à vous inviter chez eux au travers d'une video dans laquelle l'écran est partagé en 4.

Vous ne connaissez pas encore Behind The Pines malgré leur passage très remarqué cette année aux Décibels Music Awards ?

Pour commencer, B.T.P. c'est d'abord une histoire d'amitié entre Andrea Battisti (chant et guitare) et Johnny De Pessemier (batterie). Quand Gregory Maira (guitare) et Tomas Caballero (basse), leurs nouveaux acolytes, rejoignent les 2 amis en janvier 2017, le groupe rock bruxellois est né: Behind The Pines prend forme et le band vous livre les émotions de ces 4 musicos dans un univers pop-rock qui leur est très particulier.

Et la suite ?

Comme de nombreux artistes, un paquet de dates de concerts est annulé suite au Covid-19.

D'abord, il y a des reports (le Goose Festival en septembre, par exemple). Puis, il y a des annulations (le 28/3 à Liège, Saint-Louis Festival à Namur). Coup dur pour le groupe et ses fans mais ce sera l'occasion de ne pas manquer leur venue au Home Made Festival en août.

Gregory Maira nous rassure ce matin par échange de mails : "La période est incertaine, on espère juste rejouer au plus vite et on reste gonflés à bloc ! On travaille sur de nouveaux morceaux pour l’instant qu’on s’apprête à enregistrer en studio début mai ( si tout va mieux ! ) pour un probable premier album. Donc beaucoup de travail de production."

Il faut voir le verre à moitié plein, B.T.P. revient bientôt, c'est promis !

En attenant, il se murmure qu’un nouveau hit est en préparation. C’est en tous cas ce qu’on peut en déduire en surfant sur la page Facebook https://www.facebook.com/behindthepinesmusic/ . Une video postée ce 3 avril montre Grégory Maira et Johnny De Pessemier en train de jouer une instru endiablée sur laquelle pourrait bien venir se poser la voix d’Andréa Battisti, le chanteur de Behind The Pines.

Comme quoi, pour certains, ce confinement, il a du bon !