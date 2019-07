Les boules... votre passion?

Vous aimez jouer au Lotto? Et si vous assistiez au tirage des boules en direct?

Ce n’est plus un rêve, c’est une réalité!

C’est depuis un bâtiment situé sur la place De Brouckère que les Belges peuvent désormais assister aux tirages Lotto, Joker+, Keno et Pick3.

Ce tirage public en ville est une expérience unique dans l’histoire des loteries européennes !

L’objectif est non seulement d’offrir une plus grande transparence encore aux tirages mais également d’être au plus proche des joueurs.

Concrètement, les tirages s’effectuent et sont filmés dans un studio transparent pour ensuite être diffusés à la télévision et sur le site web de la Loterie Nationale.

Chaque samedi, la diffusion du tirage Lotto sera accompagnée d’un reportage sur les associations soutenues par la Loterie Nationale. Une belle occasion de mettre en avant leur impact positif sur la société et de remercier tous nos joueurs. C’est grâce à eux que la Loterie Nationale peut soutenir, chaque année, plus que 800 organisations.

Le bâtiment De Brouckère représente aussi le lieu idéal pour un nouveau Lottery Shop, installé au rez-de-chaussée. La Loterie Nationale peut y proposer ses produits ainsi qu’une sélection d’articles de merchandising originaux et en plus, il est également possible d’y suivre les tirages.

En plus d’accueillir les tirages publics et un Lottery Shop, le bâtiment de la place De Brouckère abrite aussi aux étages des bureaux de la Loterie Nationale, un espace d’innovation pour des collaborateurs internes et externes et un espace pour la réception des grands gagnants.

INFOS PRATIQUES:

https://www.loterie-nationale.be/