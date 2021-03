Les bons gestes si l’on tombe sur un animal en détresse en ville - Les bons gestes à adopter en... Que faire si l’on trouve un petit animal ou un oisillon en détresse dans les jours qui viennent à Bruxelles ? Avec le retour du printemps et donc de la période de nidification, les oisillons et les jeunes mammifères vont bientôt pointer le bout de leur bec ou de leur museau. Tout le monde ne s’improvise pas spécialiste. Par contre, vous pouvez entrer en contact avec les soigneurs du Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles. Ils pourront vous conseiller et surtout vous indiquer la marche à suivre. Les espèces les plus courantes en ce moment en milieu urbain, ce sont les pigeons des villes mais aussi des corneilles noires, des pies de jeunes merles. Les bons gestes à adopter Un animal seul, ce n’est pas forcément un signe de détresse. Les parents ne sont peut-être pas loin en train de faire l’éducation au sol de leur petit. “Attention à ne jamais intervenir trop vite.” C’est le conseil de Nadège Pineau, Responsable du Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles. Le premier réflexe consiste à évaluer l’environnement dans lequel se trouve l’animal supposé en détresse. Le deuxième réflexe consiste à évaluer l’état de détresse de l’animal. Ne touchez jamais un animal en détresse avec vos mains directement car ses parents n'apprécient pas l’odeur de l’humain sur son pelage. Par contre, c’est tout le contraire pour les oiseaux qui ont peu d’odorat. Vous pouvez le récupérer avec vos mains, le manipuler et le remettre dans son nid sans avoir peur d’un abandon des parents. Ne jamais forcer un animal à boire ou à manger et ne surtout jamais le forcer à ingurgiter quelque chose à la pipette. Si jamais on a un doute sur l’état de santé d’un animal, il ne faut pas hésiter à contacter les soigneurs du Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles. Ecoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Nadège Pineau, Responsable du Centre de Soins pour la Faune Sauvage de Bruxelles, est l’invitée de Julie VanH. Elle répond aux questions que nous posons tous en ce qui concerne les bébés du printemps 2021. INFOS PRATIQUES: Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux Rue de Veeweyde, 43 - B-1070 Bruxelles http://www.protectiondesoiseaux.be