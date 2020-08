Les blogs bruxellois à l’honneur en cette journée mondiale du blog - En cette journée mondiale... Démarrons avec http://www.science-zwanze.be/413802635 S’il y a un blog de Brusseleirs à mettre dans vos favoris, c’est celui-ci: humour, infos, histoires, et j’en passe… Savez-vous, par exemple, quelle est la plaque d’immatriculation rêvée du vrai Bruxellois ? “Kel - Klet”, bien sûr ! La photo est dispo sur le blog de science-zwanze ! Sinon, il y a aussi tout un article sur le journaliste bruxellois le plus célèbre, j’ai nommé Tintin! Analyse et décodage d’un langage qui n’a pas d’âge au travers d’un livre. Jean-Jacques DE GHEYNDT "Eï ben ek, Eï blaaiv ek ! bruxellois - syldave - arumbaya" ISBN: 978-2-930738-58-1 (216 pages) 16,-€ (+ frais de port 4,65€) Autre blog qui nous fait déjà saliver: https://www.brusselskitchen.com/ Ca c’est le blog de la Bruxelloise Chloé Roose, une amoureuse de cuisine prête à nous dénicher des petites perles. BrusselsKitchen.com est un guide culinaire en ligne qui rassemble les meilleures adresses pour boire un verre, manger sur le pouce, profiter d’un brunch entre amis, ou encore craquer pour un gastro. Exemples d’établissements bruxellois à découvrir: le Tokidoki pour les amateurs de cuisine japonaise de grand-mère ou encore Ma Jolie qui est un petit comptoir de quartier. Il y en a pour tous les goûts ! Enfin, lumière sur https://www.bxlblog.be/category/boire-manger-sortir/ Mention spéciale pour la section “Boire, manger, sortir” qui nous a permis de découvrir un endroit appelé “La Source”. La Source Beer Co : une brasserie, un bar et … un lieu culturel, situé juste derrière Tour et Taxis. Leur concept est inspiré du Canada où les brewpubs (ou broue-pub en français de chez eux) sont légion. Le concept est simple : permettre au consommateur de venir déguster des bières à l’endroit même où elles sont produites. Où retrouver La Source Beer Co ? Be-Here Rue Dieudonné Lefèvre, 4 1020 Brussels lasourcebeer@gmail.com ME-VE : 16h – 23h SA : 14h-23h DI : 14h-21h +++ Vous tenez ou connaissez un chouette blog bruxellois? Et si vous nous racontiez de quoi il s’agit en nous envoyant un message en MP sur notre page Facebook ? https://www.facebook.com/VivaCiteBruxelles/ +++