Les animaux aussi ont leur réseau social ! - Amoureux des bêtes, ceci est pour vous! - 03/07/2019 Vous vivez avec le chat le plus adorable, vous voulez adopter un chien, vous gérez un refuge, vous êtes pet-sitter ou vous travaillez comme vétérinaire ? Alors, vous avez peut-être entendu parler de ‘Mopets’! Mopets est une communauté en ligne qui connecte les amis des animaux entre eux. Il s’agit d’une plateforme où les amis des animaux peuvent se retrouver et s’entraider. Comment fonctionne ce Facebook pour chiens, chats ou lapins? On a posé la question à la fondatrice bruxelloise de Mopets, Nancy Delhalle, notre invitée, ce mercredi dans Bruxelles Matin! Infos pratiques: https://www.mopets.com/