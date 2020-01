Les 50 ans de la campagne Îles de Paix... - Un anniversaire à fêter dès aujourd’hui: les 50... Et c’est pas moins de 40 000 bénévoles qui se mobilisent ces 10, 11 et 12 janvier au profit de projets de développement qu'Iles de Paix mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique du Sud. L’argent récolté au cours de cette 50e campagne financera de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. Deux grandes nouveautés sont lancées cette année : le sac fruits et légumes ainsi que le BAP - Bon à planter. Grâce à ce bon, les acheteurs planteront un arbre en Belgique et soutiendront les projets d'Iles de Paix en matière d'agriculture familiale en Afrique et en Amérique du Sud. Comment soutenir Iles De Paix? Qui est le nouvel ambassadeur de cette année 2020? Réponse dans ce podcast avec notre invitée Kathia Morano, responsable de la récolte de fonds et de la communication chez Iles De Paix. INFOS PRATIQUES: ces 10, 11 et 12 janvier En savoir plus sur cette campagne ? www.ilesdepaix.org/campagne2020