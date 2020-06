Les 4 saisons de Vivaldi à la bougie à l’Atomium en septembre… - Et si la musique classique... On sort les violons pour se diriger du côté du Heysel ! C’est à l’Atomium que se prépare un spectacle particulier: Les 4 saisons de Vivaldi joué pour vous à la lueur des bougies. Une soirée qui a pour objectif de rendre la musique classique accessible à tous. Vivez un moment en tête à tête avec les nuages dans la très sélect Salle Prigogine, nichée dans une des sphères de l'Atomium. Plongez dans cadre formidablement intimiste (150 places) éclairé à la seule lueur des bougies pour découvrir un quatuor à cordes qui interprétera un chef-d'oeuvre au charme intemporel : les Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi. Le petit plus? Pour les 18+, une coupe de bulles sera offerte à l'entrée. Plus d'infos? Comment ce standard du 18e siècle sera-t-il revisité? L'équipe de Bruxelles Matin a posé la question à Solal Azeroual, un des organisateurs de cet événement Fever Up. INFOS PRATIQUES: ???? Artiste : Quatuor Karski ???? Édition spéciale Quatre Saisons de Vivaldi (durée : approx. 1h05) ???? Une atmosphère intime, à la seule lumière des bougies ???? Dates et heures : Jeudi 10 septembre 2020 à 19h et 21h30 Samedi 12 septembre 2020 à 18h30, 20h30 et 22h30 Samedi 24 octobre 2020 à 18h30, 20h30 et 22h30 ???? Lieu : Salle Prigogine (dans l'Atomium) ???? Une coupe de Champagne comprise dans le prix du ticket ???? ge requis : 18 ans et plus ❓ À noter : billets uniquement disponibles en ligne via l'appli ou le site web de Fever. Il sera impossible d'acheter des billets sur place Au programme Divertimento in D major K.136 - W.A. Mozart Les 4 Saisons de Vivaldi https://feverup.com/m/86342