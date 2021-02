Les 2 derniers talents bruxellois seront-ils buzzés lors du dernier blind ? - Les Bruxellois... Ce soir, sur La Une télé, ne manquez pas le dernier blind de votre émission belge de télé-crochet The Voice Belgique. Non seulement ce soir, il ne reste que quelques rares places pour monter à bord du train The Voice Belgique édition 2020-2021. Mais surtout, il y a du lourd niveau talents. Vega, Mathilde, Perrine, Matteo, Clara, Marie, Virginie, Héloïse, Elsa… et ceux qui nous intéressent le plus: nos 2 Bruxellois du jour, à savoir: Gabriel et Bradley. Gabriel, a 33 ans, sa voix ou son nom ne vous sont peut-être pas inconnus. En effet, il a déjà eu la chance de faire la première partie du groupe Kyo. Ce soir, cet artiste revisite le titre de Billie Eilish “When the party’s over”. Notre autre talent du jour à défendre les couleurs de Bruxelles, c’est Bradley qui va reprendre “Feeling Good” de Nina Simone. Les coachs vont-ils se retourner dans leur gros siège rouge ? Qui ira plus loin dans l’aventure ? Une de nos taupes qui traîne dans les couloirs de The Voice nous a confié qu’il y aurait un tas de rebondissements, des bagarres et des surprises jusqu'à la dernière minute. Nous croisons les doigts pour que Gabriel et Bradley passent ce blind haut la main ! En attendant l’émission de ce soir, on leur envoie plein de bonnes ondes ! INFOS PRATIQUES: A voir ce mardi 02 février dès 20h15 sur La Une https://www.rtbf.be/emission/the-voice