Les 1001 anecdotes d’un retraité de Forest National - Entretien avec l'homme de sécu... Vendredi passé, Bruxelles Matin délocalisait ses studios le temps d’une émission en plein cœur de Forest National. C’était l’occasion de revenir sur 50 ans de vie forestoise avec une panoplie d’invités et surtout de pointer l’évolution de cette 3eme plus grande salle de concerts bruxelloise. Parmi les témoins de ce passé, il y a notamment Freddy Piette, l’agent de sécurité qui a passé 40 ans dans les murs de Forest National. Retour sur une tranche de vie bruxelloise Freddy a vécu tellement de choses dans sa carrière que nous l’avons invité ce matin pour découvrir quelques histoires forestoises fascinantes dont on ignorait l’existence… “Quand on a commencé à construire Forest National, il y avait 6 entrées qui étaient prévues.” A l’époque, le public passait par des contrôleurs et effectuait tout un parcours avant d’accéder à cette salle de concert culte. Freddy Piette a aussi eu l’occasion de devenir ami avec Pascal Obispo. Il en garde de bons souvenirs, des photos, des histoires,... Lors du concert “Les Fleurs de Forest”, par exemple, Freddy gérait les 4500 personnes qui avaient remporté un concours particulier avec Pascal Obispo. C’est avec tendresse et passion qu’il nous en parle. “Tous les artistes sont sympas mais ils ont leur vie et ils sont comme tout le monde.” Et puis, notre agent de sécurité Freddy Piette a un point commun avec un certain Freddie Mercury. Le prénom, certainement. Mais aussi cette empathie, cette gentillesse. C’est ainsi que notre Freddy de Bruxelles a assuré la sécurité du grand Freddie Mercury, star internationale, qui est passé 4 fois par Bruxelles. Envie d’en savoir plus ? Retour sur une tranche de vie bruxelloise: les 1001 anecdotes d’un retraité de Forest National. Freddy Piette, l’homme de sécu légendaire de cette salle était l’invité de Julie VanH dans la matinale de Vivacité.