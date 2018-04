Le zéro déchet sans complexes!

Avec le retour des beaux jours, vous avez été nombreux à inviter la famille et les proches à un bon BBQ à la maison. Mais après, on se retrouve avec de nombreux déchets et plus de poubelles que d’habitude… des poubelles qui seront parfois éventrées par des renards ou autres petits animaux… d’où la proposition de passer à la poubelle en plastique dur! Mais la solution ne serait-elle pas aussi dans la réduction de vos déchets?

C’est en tous cas ce qu’essaie de faire la Famille Zero Déchet! Une famille Etterbeekoise composée de Sylvie Droulans (la maman), son mari et leurs 2 filles. Cette tribu tend vers le ‘zero dechet’. Depuis fin 2015, les quatre membres de la famille rusent au quotidien pour atteindre leur objectif. Et ça paie !

La famille a même un truc pour ne pas craquer sur les derniers jouets à la mode, considérés comme déchets inutiles… Trucs et astuces à découvrir dans un livre dont on a parlé ce matin avec Sylvie Droulans.

Sylvie Droulans travaille dans la communication et anime le blog Zéro Carabistouille. Chroniqueuse pour La Libre Lifestyle, elle organise des ateliers zéro déchet et donne régulièrement des conférences.

Et vous? C'est pour quand l'objectif "zéro déchet"?

INFOS PRATIQUES:

Zéro carabistouille : découvrez le quotidien d'une famille en chemin vers le zéro déchet.

www.zerocarabistouille.be - www.facebook.com/zerocarabistouille

“Le zero dechet sans compexe” chez Racine

Prix: 19,95 euros