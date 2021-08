Le TTO déménage à Genval le temps d’un festival estival - Malgré la période difficile pour... En 2020, 2 artistes ont décidé d’unir leurs forces pour proposer une bouffée d’oxygène à celles et ceux en manque de culture. Les salles de spectacles étant dans l’impossibilité d’accueillir du monde pour nourrir ce besoin de scène, David Hellebrandt et Thibaut Nève, ont trouvé une formule en plein air, à quelques kilomètres à peine de Bruxelles: “Il est temps d’en rire” est né à Genval. Une formule transats, pelouse et cocktails Même si tout est dit dans le titre de ce festival, il est important de souligner que cet événement répond aux besoins d’un public fragilisé par des mois de confinement. En 2021 aussi, le Festival se déploie en plein air, dans un cadre magnifique : le parc de L’hôtel Martins. Légèrement vallonné, ce bel espace vert présente toutes les qualités d’un lieu de spectacle naturel. Point de gradins mais des transats (pour le confort et la sécurité des spectateurs qui peuvent être éloignés de 1 mètre, 2 mètres… de 5 mètres selon les consignes des comités de concertation. Un bar et une restauration dans des règles bien strictes complètent l’accueil détendu. Et bien sûr les artistes, d’un bout à l’autre les artistes, au cœur de l’un des rares festivals qui a pu s’étendre tout l’été. Cette année, la deuxième édition du Festival “Il est temps d’en rire” a de nouveau été un vrai lieu de création, à l’air libre. Une alliance avec le TTO Les comédiens du Théâtre de la Toison d’Or, ont carrément déménagé leurs loges et costumes pour jouer en extérieur. C’est donc à Genval que la comédie “Sex and Jealousy” a posé ses valises cet été et le spectacle joue même les prolongations ! “C’est une création exclusive pour des rires garantis.” La pièce Sex and Jealousy est de Marc Camoletti qui est le même auteur que Boeing Boeing. Pitch: Lorsqu’un homme (Bernard) découvre que sa femme (Jacqueline) le trompe avec un industriel arrogant (Robert), il n’a plus qu’une idée en tête : se venger ! Sous un faux prétexte, il piège Robert et le met devant une alternative : soit Robert accepte que Bernard vive à son tour une aventure avec sa femme, soit Bernard n’aura d’autre choix que de le tuer. En essayant d’échapper à ce choix cornélien, Robert va déclencher une avalanche de quiproquos plus hilarants les uns que les autres. Une comédie au rythme effréné dont le succès ne s’est jamais démenti depuis sa création. Parmi les comédiens: Catherine Decrolier, Antoine Guillaume, Julie Lenain, Odile Mathieu , Thibaut Nève et Delphine Ysaye. Envie d’en savoir plus ? Ecouetz ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Thibaut Nève, comédien et co-organisateur du Festival Il est temps d’en rire, est l’invité de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: à voir jusqu’au 4 septembre https://ilesttempsdenrire.be/