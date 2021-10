"Le tour du monde en 80 jours" au théâtre avec la compagnie Niveau 5 - Un tour du monde déjanté... Et si on partait en voyage ? Avec la compagnie Niveau 5, c’est possible ! Ce matin, les acteurs et comédiens Joël Riguelle et Stéphanie Coerten étaient nos invités dans Bruxelles Matin sur Vivacité pour nous parler de leur spectacle drôle, burlesque et complètement anachronique: “Le Tour du monde en 80 jours”.