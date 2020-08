Le rétrofuturisme s'invite au Musée d'Art Fantastique - Ce n’est pas parce que nous traversons... Détrompez-vous, ça bouge bien au Musée d’Art Fantastique et ça passe par l’organisation du festival Pinksteren Steampunk qui se déroulera début octobre. Artistes, infographistes, dessinateurs de mouvance steampunk sont invités à participer à la création d'un visuel pour mettre le festival en valeur. Le steampunk c’est en fait un courant essentiellement littéraire dont les intrigues se déroulent dans un XIXᵉ siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur. C'est bien sur dans un esprit de vaporistes allumés, de machines infernales et dans une esthétique julesvernienne que le MAF vous attend. Comment ça marche ? 16 oeuvres seront sélectionnées. Les projets sélectionnés seront agrandis sur bâche grand format pour être inclus dans le labyrinthe Fantastique de Jules Verne qui sera présent pendant le festival et qui resteront la propriété du musée. Le musée en éditera également 100 cartes de chaque oeuvre avec, sur le recto l'illustration sélectionnée, et au verso le nom des artistes sélectionnés. Intéressé ? Les créations doivent nous être envoyées au format PDF A4 portrait (vertical) 300DPI par fichier électronique à l'adresse suivante : infomafcaf@gmail.com Chaque artiste sera invité au drink d'ouverture du festival et recevra gratuitement, un tirage limité sur et numérote du festival, et 25 cartes numérotées de leur oeuvre, le restant étant mis à disposition du musée. Les cartes et le tirage limité seront à retirer au Centre d'Art Fantastique (18 rue de la glacière – 1060 - Bruxelles). La participation est gratuite et internationalement ouverte à tous. Le musée prend en charge les frais de réalisation sur l'ensemble des supports. Les bâches en grand format restent la propriété du musée et chaque bâche portera la mention copyright du Musée d'Art Fantastique et du nom de l'artiste. Alors on s’inscrit ? Toutes les idées sont les bienvenues. L'appel à projets destiné aux artistes est d’ailleurs prolongé jusqu'au 10 septembre. Envie d’en savoir plus? Michel Dircken, le conservateur du Musée d’Art Fantastique, était au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin sur Vivacité. Cliquez sur ce #REPLAY pour en savoir plus. INFOS PRATIQUES: Musée d'Art Fantastique de Bruxelles 7, Rue Américaine 1060 Bruxelles https://www.fantastic-museum.be/fr/events/