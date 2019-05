Le Petit Tsar d'Evelyne Hespel ! - Un premier roman pour cette Bruxelloise... - 21/05/2019 Vu la météo, y a de quoi rester sous la couette avec un bon livre! Et c’est encore mieux quand ce livre écrit par une autrice bruxelloise! Evelyne Hespel est une grande passionnée de l’Asie et de littérature. Le Petit Tsar est son premier roman. L’histoire d’une relation fusionnelle entre une maman et son fils… sauf que dans le même temps, la maman (Nancy) se plonge dans la lecture d’un carnet intime particulier. Pitch: Dites-moi Adil, croyez-vous que certaines personnes soient capables de prémonitions et de pressentir ainsi les routes que nous pourrions choisir de suivre dans la vie ? - En voilà une question. Vous savez, chez nous, en Inde, on ne se pose pas autant de questions ; on nous a appris que le monde est exactement tel qu'il devrait être au moment où il l'est. Ainsi, nous pouvons accepter tout ce qui nous arrive, même, et je dirais surtout, les événements les plus malheureux ». De Strasbourg aux confins de la chaîne himalayenne, Nancy, biologiste moléculaire, va devoir affronter ses peurs et remettre ses choix en question en partant à la quête de son passé. INFOS PRATIQUES: Evelyne HESPEL, Le petit tsar, Acrodacrolivres, 2018, 276 p., 18 €, ISBN : 978-2930956350