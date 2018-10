Le Pass à vous procurer absolument avant les vacances!

Les vacances de Toussaint approchent! Il y a de quoi se réjouir! Vive les moments privilégiés en famille, les petits-déjeuners sains à table avec les enfants et les après-midis à flâner à Bruxelles.

Oui mais pour s'occuper avec le temps automnal, n'oubliez pas qu'il existe dorénavant le "MuseumPASSmusées"! Il s'agit d'un pass qui vous ouvre les portes de plus de 100 musées belges. Ce pass à 50 euros est synonyme d'accès illimité aux musées participants et à leurs splendides collections, et ce, durant un an. En plus, vous pouvez visiter les expositions temporaires gratuitement ou avec une belle réduction. La liste des musées participants ne cesse de croître.

Pas encore convaincus? Voici un exemple de ce qu'on peut faire avec ce pass!

Sur le site https://www.museumpassmusees.be/ on vous propose un aperçu de ce que l’on peut faire avec ce pass si on part en excursion du côté de Malines: la Grand-Place, la Tour Saint-Rombaut, une pause midi au Vismarkt, le grand béguinage, une brasserie familiale Het Anker ou encore la visite d’un splendide hôtel musée!

Rassurez-vous, pas besoin de partir à Malines pour utiliser le pass, il fonctionne aussi chez nous! L’Autoworld, le centre belge de la bande-dessinée, le musée BELvue vous attendent!

Pour la petite anecdote, le Roi Philippe reçoit le premier "museumPASSmusées" lors du lancement officiel le 20 septembre passé!

Faites comme le Roi Philippe, re-découvrez nos trésors, nos bijoux, notre Histoire en vous procurant ce pass! 120 musées aussi souvent que vous le souhaitez durant un an pour 50 euros avec le museumPASSmusées!

Le pass est vendu surwww.museumpassmusees.be et dans les musées participants de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre.

INFOS PRATIQUES:

https://www.museumpassmusees.be/fr/a-propos-de-nous

https://www.museumpassmusees.be/fr/offre