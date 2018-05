Le Parcours d'Artistes a 30 ans cette année!

Amateurs d’art, Saint-Gilles et Forest s’associent de nouveau pour le Parcours d’Artistes 2018 qui fête déjà ses 30 ans.

Pour cette édition, le Parcours adopte un rythme nouveau, avec des calendriers séparés et étalés sur deux weekends dans chaque commune : du 25 mai au 3 juin à Saint-Gilles et du 15 au 24 juin à Forest. Le public pourra découvrir 340 artistes dans leurs ateliers, dans des expositions collectives et dans l’espace public. Le 30 mai, la 2e Nuit des galeries investira plus de 20 galeries saint-gilloises.

Le premier volet a lieu à Saint-Gilles, avec une grande soirée d’ouverture le vendredi 25 mai à la Maison du Peuple et sur le Parvis, qui se poursuivra par une nocturne jusqu’à minuit dans plus de 160 ateliers à travers la commune ! Les weekends des 26 et 27 mai et des 2 et 3 juin, quelque 260 artistes saint-gillois ouvriront leurs ateliers.

Le mercredi 30 mai, " La Nuit des Galeries " connaîtra sa deuxième édition dans 20 galeries saint-gilloises.

Le 14 juin se tiendra la vente aux enchères des " Petits Formats ", des toiles de 30 x 30 cm présentant un concentré du travail des artistes participants, dont la recette sera versée aux Restos du Coeur.

Le vendredi 15 juin, le volet Forestois s’ouvrira au BRASS, avec également une nocturne jusqu’à minuit dans plus de 40 ateliers, réunissant quelque 90 artistes.

Ensuite, les 16, 17, 23, 24 juin, le public pourra visiter une centaine d’ateliers d’artistes. Le samedi 24 juin, les jardins du BRASS accueilleront pour la deuxième fois les " Feux de la Saint-Jean Brass ", qui clôtureront le Parcours 2018 avec des concerts, des performances, des installations et un grand feu.

Différents lieux accueilleront des expositions, dont plusieurs ont un caractère participatif. À Saint-Gilles, la Maison du Peuple proposera une exposition de Michel François basée sur une rencontre-atelier avec les écoles et les jeunes Saint-Gillois ; Pascal Bernier réalisera " Le Gang des Tagueuses " avec les seniors de la Résidence des Tilleuls ; la Maison Pelgrims accueillera une série de photos réunies par Michel Husson sur " L’homme dans tous ses états " ; le Centre Culturel Jacques Franck montrera les " paysages intérieurs " de la photographe Chrystel Mukeba et les interrogations du paysage urbain d’Isabelle Azaïs. La Maison du Livre accueillera l’exposition " Salope ", qui présente une histoire de la violence verbale sexiste, interdite en Belgique depuis fin 2014. À Forest, Stéphan Goldrajch exposera au BRASS ses broderies participatives, dont celle réalisée pour l’occasion avec les habitants, Alizée et Ophélie Honoré y présenteront quant à elles le résultat du travail mené en atelier de création vidéo avec l’école du Parvis autour de la figure des chimères tandis que l’Abbaye de Forest et l’ancienne agence BNP Paribas Fortis accueilleront de nombreux artistes Forestois.

Dès le mois de mai 2018, le Parcours d’Artistes investira aussi l’espace public : au parc de Forest notamment, où " Head in the clouds ", une monumentale sculpture-nuage construite avec plus de 60 000 bouteilles en plastique, servira d’espace de rencontre et de propositions artistiques du 26 mai au 24 juin.

Frédéric Penelle installera ses " Mécaniques Discursives " dans un rez-de-chaussée commercial délaissé par les commerçants, tandis que Patrick Croes revisitera visuellement des espaces inoccupés des deux communes.

Et comme tous les ans, on pourra partager ses Coups de Coeur pour tel ou tel artiste. Les lauréats seront mis à l’honneur lors d’une exposition collective en 2019 à Saint-Gilles et Forest.

Né à Saint-Gilles en 1988, le Parcours d’Artistes est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable.

Depuis 2014, la commune de Forest s’associe à l’événement, illustrant la vitalité artistique et la complémentarité des démarches culturelles des deux communes.

INFOS PRATIQUES:

https://parcoursdartistes.be/portail.php?lang=fr