Le papa de Malvira vous invite à la dernière de la Botte du Diable à Sortilège - La météo... Tout cet été, les futurs archers et amateurs de jeu en plein air ont pu se délecter d'un spectacle proposé par Patrick Chaboud dans le cadre enchanteur de la première forêt urbaine de la Ville de Bruxelles. Bruxellois d'adoption depuis 1978 Patrick Chaboud est auteur, créateur, directeur artistique et metteur en scène de la troupe du Magic Land Théâtre. Il crée la compagnie en 1975, à l’origine troupe de théâtre de rue itinérante. La Botte du Diable... Ce projet est né de la rencontre de de l’équipe de Sortilège et des comédiennes et comédiens du Magic land. De par sa connotation fantastique, il rencontre l’univers de l’équipe qui gère le royaume du Sortilège mais il s’inscrit aussi parfaitement dans le cadre du projet Breathe with Brussels. Ce spectacle d’une cinquantaine de minutes est directement inspiré d’une légende locale et mis en scène pour la rue à la façon d’une farce médiévale. C’est l’histoire d’un vieil avare et de sa jeune servante qui n’en pouvant plus de la méchanceté et de la pingrerie de son maître décide de faire un pacte avec le diable pour se débarrasser de lui. Mais c’est sans compter sur la fourberie du vieillard dont l’intelligence et les coups bas surpassent ceux du maitre des ténèbres. Pour la première fois de son interminable existence, le prince des enfers va comprendre qu’il est des âmes très difficiles à acquérir… Nature, nature... Et parce que ça fait du bien de le rappeler, notez que le domaine de Sortilège est celui-ci d’une forêt urbaine en plein cœur de Bruxelles : zéro plastique, zéro émission de CO2 pour 100% de plaisir, le tout dans un univers médiéval fantastique. Le Magic land ne pouvait pas mieux trouver. Envie d'en savoir plus ? Ecoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin. Vincent Dallemagne du Sortilège nous raconte pourquoi il ne faut manquer La Botte du Diable sous aucun prétexte lors de cette dernière représentation du Magic Land Théâtre à Sortilège ce samedi soir ! INFOS PRATIQUES: La botte du diable, un event “Breathe Friendly” :) Sur le domaine de Sortilège Le 12 septembre à 19h15 Accès au site à 18h45 Adresse : Trassersweg 420, 1120 Brussel Adulte : 12 € Enfant/étudiant : 10 € http://sortilege.be/