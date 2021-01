Le Musée des enfants livre ses ressources pour occuper les petits

Alors, les week-ends ou les mercredis après-midi, le Musée des Enfants a imaginé des activités accessibles à faire chez soi. Pour les enfants qui s'ennuient, qui tournent en rond ou qui cherchent simplement une activité ludique, l'institution a mis au point une série de jeux, d'animations ou d'actions. Tout d'abord : Radio Relax . On y retrouve Sam et Nina, qui sont deux enfants, également bloqués chez eux. Ils proposent, avec des petites vidéos, des moments de relaxation à faire chez soi et ce, dès 3 ans. Ecouter ce qu'il se passe dans son corps, masser les muscles, faire attention à la respiration... A seul où à plusieurs, les parents peuvent aussi rejoindre les enfants pour profiter de ce moment calme tous ensemble.

La fin des vacances d'hiver est arrivée, ce lundi 4 janvier marquant la date de la rentrée pour les enfants, qui sont retournés à l'école. Durant deux semaines, les familles ont dû faire preuve d'inventivité pour occuper leurs plus petits , confinés et en vacances. Et même si l'école a repris, les activités pour les plus jeunes sont les bienvenues. Le confinement n'ayant pour l'instant pas encore de fin annoncée, il faut se réinventer!

Ensuite, le Musée met à disposition une rubrique nommée "Les Recettes de Tata Carole", où les petites mains peuvent s'occuper en cuisine pour garnir la table de brioches, de mini-pizzas, de gâteaux ou encore de gazpacho et falafels. Les recettes sont filmées pour une meilleure compréhension des étapes. La création et l'éveil des enfants font partie de l'ADN du Musée. Au sein de ses murs, pas d'écrans ni de tablettes : des énigmes, des choses à toucher, à comprendre, à découvrir. C'est pourquoi la dernière rubrique prend ici tout son sens : c'est celle du bricolage et de l'expérimentation. Capteur d'humeur, expression graphique, bricolage à base de rouleau de papier toilette ou un tuto pour dessiner avec ses pieds... Chacun est libre de sélectionner l'activité qui lui plait le plus. Tout est également filmé, afin d'être plus précis dans les indications à suivre. Tout le monde s'y retrouve! Afin d'éveiller les plus petits aux arts de la scène et à une autre forme d'oralité, des pièces de théâtre sont également adaptée en vidéos.



Les vidéos sont accessibles sur le site internet du Musée ou via sa chaîne Youtube.