Le Musée d'Ixelles s'invite chez vous!

Magritte, Picasso, Delvaux ou encore Miro y ont trouvé une petite place bien au chaud. Direction le Musée d’Ixelles ce lundi!

En fait, on ne va pas vraiment “dans” le Musée puisque, vous le savez sûrement, le Musée d'Ixelles bénéficie de travaux d'agrandissement et de rénovation qui devraient se finir à l'horizon 2023. Vous pouvez d’ailleurs suivre l'aventure MUSEUM IN PROGRESS sur Facebook.

Et pendant ces travaux, on fait quoi? Et bien on expose des œuvres d’art chez les voisins du musée les 20 et 21 juin prochains.

Vous habitez le quartier Van Aa à Ixelles et êtes tenté(e) par l’expérience Musée Comme Chez Soi ? Ça tombe bien, le Musée d'Ixelles a très envie de rencontrer encore plus de voisins !

On vous rappelle le principe : pendant un week-end, vous adoptez une œuvre du musée : le samedi, vous faites connaissance entre voisins et le dimanche, vous accueillez le public et lui présentez l’œuvre à votre façon.

Quand ?

Les 20-21.06.2020

Chez qui ?

Dix voisins habitant :

Rue de la Cité 2 – 44, 5 – 33

Rue du Collège 48 – 132, 15 – 81

Rue Sans Souci 80 – 130, 71 – 137

Rue Van Aa 38 – 114, 29 – 105

Rue Jean Van Volsem 44-78

Place Henri Conscience 5

Intéressé(e) ?

INFOS PRATIQUES:

musee@ixelles.brussels

http://www.museedixelles.irisnet.be/