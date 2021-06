Le Musée d’Ixelles est à l’écoute de ses publics - Coup de projecteur sur un gros chantier... Comme vous le savez, les coups de pioches font grand bruit du côté de la rue Van Volxem. En attendant le retour d’un musée flambant neuf avec des espaces pédagogiques, une salle polyvalente, une cafétéria, une boutique ou encore un jardin, les équipes se creusent les méninges pour façonner un endroit qui colle au mieux à vos attentes et à vos envies. “On estime la réouverture du Musée d’Ixelles au printemps 2024.” L’équipe développe en ce moment une grande campagne de consultation des publics afin d'entendre leurs visions sur l'avenir du musée. Outre les expos, quelles expériences peuvent y être envisagées ? Comment participer de près ou de loin à la vie du musée ? Ces questions seront débattues ce weekend. Et c’est avec “VOUS” (si, si, vous tous, les Bruxellois) que le Musée d’Ixelles souhaite en parler lors de rencontres prévues ces samedi et dimanche. A la clé, un petit cadeau est prévu. En effet, les participants auront le privilège de rencontrer l’équipe du musée et de pénétrer les coulisses du musée. On vous dit tout dance ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Claire Leblanc, la directrice du Musée d’Ixelles, qui était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: La rencontre-forum se déroule au musée – en présentiel – le samedi 19 juin de 9h à 13h et/ou le dimanche 20 juin de 13h à 17h, dans le respect des consignes sanitaires. www.museedixelles.be