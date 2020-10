Le Mois du Doc a lieu en ligne et en télévision cette année - Et si on se plongeait dans le... Ce n’est pas parce que l’actualité culturelle est chamboulée par la crise que rien ne se passe à Bruxelles. Le Mois du Doc, par exemple, s’adapte à la situation et proposera dès le 1er novembre des documentaires en ligne (en lieu et place des salles de cinéma et autres centres culturels). Découvrir ou redécouvrir des documentaires belges, tantôt courts, tantôt longs, c’est l’objectif de cet événement. “C’est le but de montrer le monde tel qu’il est, le monde qui ne tourne pas rond.” Voici là le message que le parrain de cette 3ème édition du Mois du Doc 2020, Jawad Rhalib, a fait passer ce matin en interview dans notre matinale radio. Cette année, la tendance de la programmation, à la discrétion des opérateurs socioculturels, est notamment au féminin et à la planète, parmi un éventail toujours plus large de thématiques abordées. Ca se passe où en 2020 ? Les centres culturels sont fermés, les salles de cinéma aussi. On se donne rendez-vous sur d’autres plateformes pour regarder ces pépites culturelles. Presque tous les documentaires seront mis en ligne, sur Auvio, sur Sooner. D’autres seront diffusés en télévision. On souligne notamment “Au temps où les arabes dansaient” du réalisateur Jawad Rhalib qui sera programmé sur La Trois le 16/11 à 22h30 avec un débat proposé par Julie Morelle. Envie d’en savoir plus ? A qui s’adresse cet event? Comment participer à ce Mois du Doc? Réponses dans le #REPLAY de Bruxelles Matin avec le parrain de cet événement: Jawad Rhalib, cinéaste et journaliste professionnel. INFOS PRATIQUES: Rendez-vous sur www.moisdudoc.be pour la programmation à jour en fonction de la situation sanitaire.