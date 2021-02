Le groupe pop bruxellois Abey Blue sort un premier EP - Si on s'émerveillait en chanson ce... A Bruxelles, une kyrielle d’artistes bruxellois ont trouvé leur place dans l’industrie musicale. On pense notamment à Stromae ou Angèle. Oui, mais il y a aussi un tas de groupes moins exposés comme le duo pop bruxellois Abey Blue porté par Antoine Dandoy et Estelle Tilleman. Des débuts prometteurs Abey Blue a vu le jour en 2018. Anciennement claviériste pour la chanteuse belge Charlotte, Estelle participe à la saison 8 de The Voice Belgique dans l’équipe de Matthew Irons. Antoine, quant à lui, rejoint les projets AKROPERCU en 2016, CHAKSU début 2018. Il accompagne également sur scène les jeunes chanteurs belges Lucie-Valentine et Cabéru. “On s’est rencontré dans les couloirs de l’Académie.” Ayant proposé des revisites musicales et mashups, le duo sort son premier single fin 2019. En juillet 2020, le deuxième single-clip Butterfly sort sur toutes les plateformes d’écoute. Ils entament alors la production de leur premier EP “Hopes”, un maxi-single qui a vu le jour ce 7 février 2021. Un album sorti grâce au confinement Le temps qui était initialement prévu pour des concerts a finalement été dédié à la création de cet EP. Ce qui a permis à Antoine et Estelle de s’investir à fond dans cette œuvre musicale. 5 titres aux noms tantôt poétiques, tantôt rêveurs. Butterfly, Hero, Getting Old, Dancing In The Dark ou encore Rise. Ecouter ce premier album, c’est se laisser porter par une vague d’émotions et de sensibilité. Les notes douces et la voix envoûtante d’Estelle soutenue par la guitare et les percussions d'Antoine. Une pop romantique et touchante. “C’est notre premier CD ! On en est content et on attend qu’une chose, c’est de le partager avec le public.” De jeunes artistes prometteurs qu’il est important de soutenir ! En espérant que les salles de concert rouvriront très vite leurs portes pour découvrir Estelle et Antoine sur scène en live. INFOS PRATIQUES: Instagram: http://instagram.com/AbeyBlueMusic