Le Fou Rire à Ixelles présente La Balade Des Pavés! - Une pièce de théâtre pas comme les... Face à l’impuissance parfois, l’art prend des abords de thérapie et de mieux être. C’est pourquoi le Fou Rire à Ixelles vous donne rendez-vous autour de «La Balade des Pavés». L’héroïne vous livre son combat face à l’annonce de la maladie. L’histoire est poignante mais promet un spectacle gorgé d’espoir. Un texte fort, des comédiens puissants. Une pièce axée sur le soin, l’écoute et la disponibilité. Comment prendre soin de l’être aimé? Comment comprendre l’attaque dans sa féminité? Quelle est la place des enfants au cœur de la maladie? Bruxelles Matin a voulu en savoir plus en passant un coup de fil à Cathy Thomas, directrice artistique et metteuse en scène au Fou Rire. Le podcast se trouve ci-dessous. Voici les dates de programmation : le mardi 3/12/2019 à 11h00 et à 19h00 le mercredi 4/12/2019 à 20h15 le mardi 10/12/2019 à 11h00 et à 19h00 le mardi 17/12 à 11h00 et à 19h00 www.fourire.be www.facebook.com/lefourire Théâtre le Fou Rire Avenue des Grenadiers, 48 1050 Bruxelles