Le Fiets Café vélo “Tandem” s’adapte à la crise

Le mois de janvier, c’est le mois des bonnes résolutions ! 5 Bruxellois se sont donnés comme bonne résolution de continuer à poursuivre leur rêve.

Ils s’appellent Amandine, Céline, Corentin, Florent et Gautier. Ensemble, ils ont ouvert Tandem, le fiets-café-vélo de Saint-Josse. En 2021, leur ambition est de vous retrouver. Pour ce faire, ils s’adaptent, tout simplement.

Nouvelle année, nouveaux horaires, nouvelle offre !

On oublie les jolies banquettes pour boire un café, l’offre à emporter pour les semaines à venir... L'atelier et la cuisine seront désormais ouverts du lundi au vendredi de 12h à 18h.

Comme avant, l'atelier vous accueille sans rendez-vous et peut réparer vos bécanes dans les plus brefs délais.

Côté cuisine, Tandem vous propose du lundi au vendredi (et sans précommande) des boissons chaudes et froides à emporter, des cookies et des pâtisseries maisons ainsi qu'une délicieuse soupe aux légumes de saison servie avec du pain et du beurre. Les jeudis et vendredis, Tandem vous propose à nouveau un menu plus complet à précommander et à venir chercher entre 12h et 18h.

Cette semaine, goûtez donc:

Soupe de lentilles corail, curry et lait de coco

Velouté de butternut et graines de courges grillées

–

Couscous végétarien

Pain de viande, sauce à la bière et légumes d'hiver en cocotte

Boulettes de lentilles, sauce à la bière et légumes d'hiver en cocotte (végé)

–

Pommes au four, ricotta et amandes

Brownies marbré au sésame

Ça vous tente ? Alors passez votre commande via ce lien avant mercredi midi. Et TANDEM se fera un plaisir de vous revoir lors du retrait de votre commande jeudi OU vendredi entre 12h et 18h. (Si vous souhaitez passer commande les deux jours, veuillez remplir 2 fois le formulaire en spécifiant les jours de retrait à la dernière page.)

INFOS PRATIQUES:

Fiets|Café|Vélo - Avenue des arts 7 - 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

http://tandemcafe.be/