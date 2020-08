Le cri du cœur de Dave Parcoeur - Quand les humoristes se démènent pour monter un festival... Les temps sont durs pour les acteurs, les comédiens, les humoristes et autres personnalités culturelles. Les artistes sont nombreux à souffrir de la nouvelle réglementation liée à la crise Covid 19 et cela ne fait pas les affaires de tout le monde. En effet, le monde culturel est en galère et souffre énormément des mesures prises pour stopper la pandémie. Cependant, certains artistes se grattent la tête pour trouver des alternatives. C’est le cas de l’humoriste bruxellois David Hellebrandt, mieux connu sous le pseudo de Dave Parcoeur. Il a mis sur pied un festival d’été intitulé "Il est temps d'en rire". Celui-ci est parrainé par quelques grands noms de l’humour, pour (enfin ! ) … en rire et relancer la culture ! Jusqu’au 5 septembre, vous êtes invités à vivre la culture et l’humour autrement, juste assis dans un transat dans le décor sublime du Château de Genval. Même si les spectacles proposés font l'unanimité auprès du grand public, Dave Parcoeur se confie et nous explique: "On reste fort frustré de cette fameuse mesure au bazooka de dire qu'on est limité à 200 personnes à l'extérieur et 100 personnes en intérieur. C'est un peu méconnaître les spécificités de tout un chacun. (...)". Alors qui sera sur scène et quelles sont les règles à respecter ? Réponse avec notre invité dans ce #REPLAY: Dave Parcoeur était au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité dans la capitale. INFOS PRATIQUES: Festival d'humour « Il est temps d’en rire » initié par Thibaut Nève et David Hellebrandt. Au Lac de Genval du 10 juillet au 5 septembre Affiche du samedi 29 août : Kody Farah Zidani Gérémy Crédeville