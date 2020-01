Le coup de cœur bruxellois de The Voice Kids! - Le récap' de la 2ème émission du point de vue... Vous étiez au cinéma en amoureux hier soir ou tard au travail pour boucler un dossier et vous n’avez pas eu la chance de suivre la 2ème émission de The Voice Kids? Séance de rattrapage ce matin avec notre petit Bruxellois qui a cartonné en reprenant Carmen de Stromae. Il s’appelle Amos, il a 11 ans et tous les coachs se sont retournés: un buzz simultané de Matthew et Slimane pour démarrer, suivi de Vitaa. Oui mais quel coach Amos a-t-il choisi? On fait le point dans ce podcast! Pour voir ou revoir l’émission dans son entièreté, il y a Auvio et c’est GRATUIT! Rendez-vous chaque mardi à 20h20 sur La Une télé pour la suite des aventures de nos jeunes talents.